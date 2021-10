Une aire vétuste pour gens du voyage bientôt modernisée

Après le constat d’un affaissement de terrain, la communauté d’agglomération (Crea) prévoit la réhabilitation des lieux.

Les voiries, réseaux, bâtiments et aménagements paysagers seront refaits à neuf. Le coût de ces réaménagements est estimé à 2 millions d’euros. La difficulté est de trouver des terrains stables où de nombreuses familles doivent pouvoir s’installer. “Il est important de savoir que chaque commune détermine le choix du terrain. L’aire de Sotteville-lès-Rouen est une des plus importantes de la région et sa réhabilitation est nécessaire”, explique Dominique Randon, vice-président chargé du personnel de la Crea.

Ce “coup de jeune” est très attendu par la communauté des gens du voyage qui sont de plus en plus sédentaires dans ces aires d’accueils.