La Crea va rénover le Parc des expositions

Le conseil de la communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (Crea) s’est réunit lundi 28 mars. Voilà quelques unes des principales mesures votées :



Ordures. Le conseil communautaire s’est penché sur la question des déchets ménagers. Il a décidé de ne pas augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.



Parc des expositions. Au rayon des projets, la Crea a confirmé sa volonté de moderniser le Parc des expositions, et notamment ses halls, vieillissants. Le but : les rendre plus fonctionnels. Un appel à candidatures est lancé. L’ensemble des travaux devait coûter pas loin de 10 millions d’euros.

Gens du voyage. La Crea va financer la réhabilitation de l'aire pour gens du voyage de Sotteville-lès-Rouen. Deux millions d'euros seront investis dans ce programme.