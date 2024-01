[Photos] Football. Vianney Hommet possède plus d'une centaine de maillots du SM Caen

Originaire de la région parisienne, Vianney Hommet se souvient de ses vacances passées dans de la famille calvadosienne, trayant les vaches avec en fond sonore les exploits du SM Caen contés à la radio. De là est né son amour pour les Malherbistes. Mais c'est en 2018 que sa passion a pris un tournant, en se lançant dans la collection de maillots du club. "Avec les anniversaires, les fêtes, les brocantes, les recherches, elle s'est très vite complétée", sourit-il. Cinq ans plus tard, le voilà avec au moins une centaine de maillots, et "environ 4 000€ dépensés".

Quelle est sa plus belle pièce ?

"Je me pose souvent la question, car tout dépend de l'affect, de la façon dont je l'ai eu…", hésite Vianney Hommet. Possédant des maillots portés par les illustres Nicolas Seube, Andy Delort ou Anthony Deroin, il admet volontiers qu'il recherche activement "un maillot de la finale de la Coupe de la Ligue, saison 2004-2005". Mais il n'est pas à l'abri de belles surprises, comme lorsqu'un particulier lui avait vendu pour la modique somme de 25€ une veste datant de 1993, ainsi qu'un maillot offert par un joueur datant de la même époque. "Une sacrée affaire." Néanmoins, il est de plus en plus dur de trouver d'anciens maillots, "car beaucoup ont été perdus, et d'autres dorment dans le placard de gens qui ne savent même pas ce qu'ils possèdent !".