Suisse normande. Dix crèches en 18km : un circuit de rando atypique pour Noël

En voilà une belle idée pour les fêtes de fin d'année. L'office de tourisme Suisse normande organise un circuit de randonnée permettant de visiter dix crèches de Noël via un parcours de 18km. Le projet est né l'année dernière, grâce à des crèches historiques : celles de la chapelle de Longchamps et de l'église d'Evrecy, qui reproduit un village à l'échelle. "Je me suis dit qu'on pouvait organiser un circuit en faisant une boucle", explique Sybille de Saint-Pol, organisatrice de la crèche de Neuilly-le-Malherbe.

Dix crèches différentes

Chaque année, cette dernière se dote d'environ 200 santons pour fabriquer une crèche traditionnelle de la Provence, de 10m de long sur 2,50m de large. Au total, neuf villages sont dotés de crèches animées : Boulon, Bougy, Grainville-sur-Odon, Le Locheur, Vacognes (jumelé avec Neuilly-le-Malherbe), Noyers-Bocage, Evrecy, Sainte-Honorine-du-Fay (chapelle de Longchamps et l'église). "Chacun a sa manière de faire", poursuit-elle. Celle de la chapelle de Longchamps, par exemple, nous fait voyager en Egypte.

Si le circuit n'est pas encore totalement balisé, il attire déjà. L'an dernier, 4 à 5 000 personnes s'étaient rendues à la chapelle de Longchamps. Vous pouvez en profiter jusqu'à fin janvier. Retrouvez l'ensemble du programme en cliquant ici.