Normandie. De nouvelles rames et des trains rénovés arrivent sur les lignes

Le renouvellement du "matériel roulant", comme on dit à la SNCF, se poursuit. Après la mise en service de 40 rames Omneo Premium en 2020, 27 nouveaux trains Omneo 2, commandés à Alstom, doivent entrer progressivement en circulation d'ici la fin de l'année 2024. La première de ces rames a été inaugurée, vendredi 15 décembre 2023. Elles circuleront sur les lignes Paris-Vernon-Rouen et Paris-Evreux-Serquigny.

Les rames Omneo 2 peuvent embarquer plus de passagers et de vélos que les Omneo premium.

Opération "mi-vie"

En parallèle, des rames AGC, sont en cours de rénovation pour une "opération mi-vie". Comprenez qu'elles sont entièrement révisées, réparées et refaites pour être comme neuves. 56 doivent être ainsi rénovées d'ici 2030. La première, là aussi, doit entrer en circulation dans le courant du mois de décembre. Sept de plus seront livrées en 2024, puis 13 en 2025. Un changement qui sera donc visible progressivement sur toutes les lignes normandes. "Les sièges ont été changés, indique Marc Belhote, responsable de ce marché. On a des éclairages à led, les sols, le plafond ont été changés", précise-t-il pour l'intérieur qui va aussi disposer enfin de prises électriques et de nouveaux emplacements vélos. Pour la partie moins visible des usagers, la rame est aussi entièrement démontée pour être nettoyée, réparée, repeinte, puis remontée à l'identique. Des opérations qui se passent en Normandie, dans le technicentre de Quatre-Mares près de Rouen, et qui doivent permettre aux trains de vivre 20 ans de plus.

L'équipement a été entièrement revu dans les rames AGC vieillissantes.

Pour ce qui est des nouvelles rames Omneo2, elles sont quasi identiques à leur grande sœur avec quelques places de plus, 12 emplacements vélos contre trois dans l'Omneo Premium. "On a 50 places assises par train en plus, en réduisant un peu les places en première classe", précise Vincent Plichon de la direction commerciale d'Alstom.