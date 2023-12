[Photos] Tennis. Ugo Humbert et Alex de Minaur en finale devant un public conquis à l'Open 

Une première historique à bien des égards. Non seulement parce que l'Open de Caen se déroulait pour la première fois au Palais des sports, mais aussi car tous les billets ont été vendus. Un tournoi de tennis qui ne cesse de grandir, et qui pourrait aller loin, comme l'imagine Pierre Houtrequin, présent dans les gradins : "il va continuer à gagner en crédibilité, et d'autres beaux noms vont se succéder. Ce sera même dur d'avoir des billets !".

Une belle surprise pour tous

De beaux noms il y en avaient ce mardi 12 décembre sur le court. Ugo Humbert, numéro un français, a d'abord défait son ami Adrian Mannarino, quelques places derrière lui au classement ATP. Un match en deux sets qui a ravi les spectateurs, dont Valentin Gatey. "C'est trop bien ! Il y a de l'ambiance, le présentateur est top, une grosse intensité dans les balles, c'est super, je reviendrai !". Pierre Houtrequin est lui aussi conquis par l'écrin, et l'ambiance. "C'est surprenant, je ne m'attendais pas à une aussi belle enceinte. C'est super agréable au niveau du son et de la qualité visuelle, je suis très agréablement surpris", confesse celui qui s'est déjà rendu à Roland-Garros.

Le Palais des sports a fait salle comble pour ces affiches au sommet.

Le présentateur fou du club de basket de Caen Pierre Salzmann-Crochet était en charge de l'ambiance. Autant dire qu'il a réussi sa mission, en faisant lever tout le palais pour chanter, danser, taper dans ses mains, ou bien lancer une ola quand Alexandre Müller tançait Alex de Minaur. Le Français, 81e mondial, était confronté à Alex de Minaur, tête d'affiche du tournoi, du haut de sa 12e place au classement ATP. Au final, c'est l'Australien qui a remporté le match, et décroche son ticket pour la dernière manche.

Alexandre Müller, la bonne surprise française de cet Open de Caen.

Ce mercredi 13 décembre a lieu la grande finale, opposant donc Ugo Humbert, finaliste malheureux de l'Open de Caen en 2021, à Alex de Minaur. Le début de la rencontre est prévu pour 20 heures.





Alex de Minaur, le numéro 12 mondial.