Calvados. A six mois du D-Day, les prix explosent sur Airbnb

A six mois du 80e anniversaire du débarquement, beaucoup de propriétaires ont vu un potentiel revenu en louant leur maison du Airbnb. Immanquablement, les côtes normandes voient le prix des locations exploser sous la pression des demandes. Sur la côte de nacre par exemple, une chambre est proposée à Luc-sur-Mer pour 296 € pour la nuit du 6 au 7 juin contre 120 € pour la même prestation dans la nuit du 6 au 7 juillet 2024. Soit une hausse de 147 %.

Même résultat pour une maison entière dans la même commune : une résidence avec cinq lits est à louer 355 € pour cette même nuit du 6 juin, contre 156 € un mois plus tard. Idem à Ouistreham, 238 € en juin contre 133 € au mois de juillet pour un logement avec trois lits.

Des prix affolants qui restent tout à fait légaux puisqu'ils sont libres, c'est garanti par la loi. Ainsi la loi de l'offre et de la demande prévôt. Du côté d'Omaha Beach, au plus près du débarquement, plus aucun logement n'est disponible à l'exception d'un gîte pour deux personnes au prix de 589 € et d'une maison avec quatre lits, affichée à 609 € pour le premier week-end de juin.

Ceux qui n'ont pas encore réservé devront s'armer de patience ou bien trouver la perle rare mais à prix d'or.