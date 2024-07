D-Day. L'incroyable histoire du cameraman oublié du Débarquement

Le 6 juin 1944, sous le fracas des tirs de mitrailleuses et de canons allemands, les plages de Normandie deviennent le théâtre d'une opération militaire des plus audacieuses : le Débarquement. Parmi les milliers de soldats, un homme se distingue par son rôle unique. Le sergent Richard Taylor, âgé de 37 ans, est envoyé par l'armée américaine non pas pour combattre, mais pour filmer l'enfer qui se déchaîne sur Omaha Beach. Il est le seul à avoir jamais filmé le Débarquement de ce point de vue.

Blessé au bras gauche par une balle allemande, il continue de tourner, déterminé à documenter chaque moment crucial de cette journée historique. Ses images exceptionnelles, aujourd'hui conservées aux Archives nationales américaines (NARA), sont un témoignage brut et poignant de la réalité des combats. Les films de Taylor, peu connus du grand public, permettent de mieux comprendre la stratégie de l'état-major américain. Le gouvernement voulait se servir de ces images pour toucher l'opinion publique, et créer dans une narration hollywoodienne un scénario binaire : les gentils contre les méchants, les bons contre les mauvais.

Une plongée dans les archives

Dominique Forget, réalisateur spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale, a eu accès à ces précieuses bobines. Avec l'aide des descendants de Taylor, il a exhumé des rushs inédits et les a intégrés dans un double documentaire, diffusé sur RMC Découverte. Ce film retrace non seulement les événements du 6 juin 1944, mais aussi la vie du sergent Taylor, un homme souvent éclipsé par la célébrité de Robert Capa, dont les 11 clichés flous d'Omaha Beach sont devenus mythiques.