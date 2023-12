Manche. Sylviane Bissog pratique un métier méconnu : elle est accueillante familiale

Le métier d'accueillant familial est très peu connu. Il consiste à accueillir chez soi des personnes âgées de plus de 60 ans ou des adultes handicapés, et parfois aussi âgés. Il s'agit d'une alternative à la maison de retraite ou à l'établissement spécialisé. Il existe 103 accueillantes familiales dans la Manche, pour 162 personnes accueillies. Le Département lance une grande campagne pour recruter des accueillants.

Sylviane Bissog est accueillante familiale dans le sud-Manche. Depuis trois ans, Bernadette et Corinne vivent chez elle et sa famille.

Découvrez le témoignage de Sylviane et Bernadette sur les accueillants familiaux Impossible de lire le son.

Avec des départs à la retraite dans les cinq prochaines années, l'objectif du Département est de recruter plus d'accueillants familiaux. "Beaucoup de personnes vieillissantes ou en situation de handicap souhaitent retrouver cet habitat familial, et nous n'avons pas assez de personnes qui accueillent", précise Sylvie Gâté, vice-présidente du Département en charge de l'Autonomie des personnes et de l'insertion. "Nous avons besoin de retrouver des personnes pour faire ce beau métier", assure-t-elle. Il y a aussi des besoins de remplacement pour les assistants familiaux.