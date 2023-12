Rouen. Racisme et antisémitisme : trois jeunes néonazis condamnés

Ils ont entre 22 et 25 ans. Trois Rouennais viennent d'être condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir largement diffusé des tracts antisémites et racistes vantant l'idéologie néonazie. L'affaire date de mai 2023. A cette époque, plusieurs tracts haineux, frappés de croix gammées et vantant la prétendue supériorité de "l'homme blanc", avaient été envoyés via messagerie électronique, notamment à des élus, ou directement dans les boîtes aux lettres de particuliers.

Lors des investigations puis des interpellations, les policiers avaient retrouvé des brassards ainsi que des drapeaux nazis. Une idéologie confirmée par les suspects au moment des interrogatoires, puisque ces derniers évoquent une "sympathie avec l'idéologie d'extrême droite et néonazie." Ces trois prévenus ont été jugés vendredi 1er décembre, pour apologie publique de crime et provocation à la haine, par le tribunal judiciaire de Rouen qui avait mis son jugement en délibéré à ce mardi 5 décembre.

Des peines de 15 mois à huit mois de prison

Le plus jeune, qui apparaît comme le meneur, a été condamné à une peine de 15 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, interdiction de détenir une arme et obligation de travail. Les deux autres ont été condamnés respectivement à dix et huit mois de prison avec sursis, ainsi qu'à un stage de citoyenneté. Tous trois sont aussi condamnés à verser solidairement des dommages et intérêts aux cinq associations reconnues parties civiles.

Avec AFP