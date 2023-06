Seine-Maritime. Des élus portent plainte après la diffusion de tracts néonazis à caractère antisémite et raciste

Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime, ainsi que le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, ont indiqué au procureur de la République de Rouen avoir été victimes d'une distribution de tracts au caractère antisémite, raciste et homophobe. Un document envoyé par le "Département d'Eveil Radical du Peuple", sur lequel figurent la croix gammée ainsi que le symbole SS et tout le vocabulaire nazi. Le groupuscule appelle notamment à "restaurer la domination de la race blanche en Europe et rétablir le national-socialisme".

"Le 6 juin, jour hautement symbolique, j'ai reçu, avec d'autres collègues sénateurs, un appel d'un groupuscule nazi au racisme, à l'antisémitisme et à l'homophobie", explique Didier Marie dans un communiqué publié ce jeudi 8 juin. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, il s'agit d'une "évidente incitation à la haine".

Le sénateur indique avoir "immédiatement signalé ce courriel au procureur de la République de Rouen au titre de l'article 40, et déposé plainte contre X". Toujours selon l'élu, ce courrier ferait écho à des distributions de tracts sur la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel, "et atteste de la résurgence du mouvement d'extrême droite dans notre département et en France".