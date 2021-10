Les Hauts de Rouen en cours de réhabilitation

Quatre quartiers, les Sapins, la Grand-Mare, le Châtelet et la Lombardie, constituent les Hauts-de-Rouen. Ils semblent loin, comme à l’écart. Cette impression demeure depuis de longues années et s’est accentuée avec l’image négative qui colle à cette partie de la ville. Afin de l’intégrer pleinement à la vie de Rouen et changer son image, la municipalité a lancé des travaux de réhabilitation dans le cadre du Grand Projet de Ville.



Donner une nouvelle image des quartiers

Le projet lancé est vaste, tant par l’espace qu’il couvre que par la multiplicité des actions engagées. Rendre les Hauts-de-Rouen plus attractifs passe par l’acquisition d’une nouvelle image.L’agencement des quartiers prévoit également de profondes transformations : des immeubles ont été détruits, d’autres construits ou encore aménagés.

C’est le cas notamment dans le quartier Lombardie où 168 logements sont réhabilités dans les immeubles Cassiopée et Capricorne. Ailleurs, les cages d’escaliers sont en cours de rénovation, les installations électriques restaurées.

La cure de jouvence se veut complète. Des ravalements de façade sont en cours dans différents quartiers, comme à la Grand Mare où ils sont menés par l’entreprise Ravet. Les couleurs claires, choisies par les architectes, constituent déjà un premier pas dans le changement de physionomie des lieux.

Des petites places naissent, comme dans le quartier du Châtelet, et l’accent est mis sur les espaces verts. Un parcours de randonnées est aménagé progressivement dans les boucles de verdure à proximité de la Grand Mare.

Le quartier de la Lombardie suit le mouvement avec l’aménagement d’espaces publics entre le cours Galilée et la rue Le Verrier.

Enfin, la Zone Franche Urbaine (ZFU), mise en place sur les Hauts-de-Rouen en 2004, a permis l’implantation de plus de 150 entreprises.

Le dispositif pourrait être reconduit, encourageant ainsi le développement économique de ces quartiers.