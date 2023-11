Caen. Calendriers de collecte de déchets : attention aux démarchages frauduleux

Attention aux arnaques ! La Communauté urbaine Caen la Mer et la Ville de Caen appellent les habitants à la vigilance après plusieurs signalements de démarchages frauduleux. Des individus se font passer pour des agents de la Ville ou de la collectivité pour vendre des calendriers de la collecte des déchets ménagers. Or, personne n'a été mandaté pour le faire. La Ville précise, en plus, que les calendriers sont distribués gratuitement en 2024.

Pour connaître les horaires de ramassage de déchets selon votre lieu d'habitation, rendez-vous sur le site de Caen la Mer. Vous pourrez aussi y retrouver les dates d'ouverture des déchetteries dans l'agglomération caennaise.