Hockey sur glace. En Coupe de France, les Dragons de Rouen passent à la trappe lors des quarts de finale

Une victoire était espérée mardi 28 novembre, du côté des Dragons de Rouen. Mais face à l'accumulation des blessures, les Jaune et Noir n'ont finalement rien pu faire face aux Brûleurs de Loups de Grenoble, qui se sont imposés 6 à 3 à l'île Lacroix de Rouen lors du quart de finale de Coupe de France. Pendant ce match, les Rouennais ont encaissé un but après vingt secondes de jeu, un second cinq minutes plus tard sur une erreur défensive puis un troisième, avant qu'Alexandre Mallet permette à Rouen de réduire l'écart avant la fin du premier tiers. Un début de match donc loin d'être idéal.

Un match compliqué pour les Rouennais

Et cela ne s'est pas arrangé au second acte, avec un nouveau but grenoblois avant une nouvelle réduction du score du joueur rouennais Francis Hardy-Perron 4 à 2. Les Grenoblois prennent une nouvelle avance de trois buts avant une dernière réduction du score signée Perron et un dernier but grenoblois en cage vide.

Désormais éliminés de cette compétition, les joueurs de Fabrice Lhenry vont devoir faire face à un calendrier démentiel face à de gros adversaires, à commencer par les Ducs d'Angers, 2e au classement de Ligue Magnus, vendredi 1er décembre à l'île Lacroix, avant de se rendre à Bordeaux dimanche 3 décembre et recevoir de nouveau Grenoble mardi 5 décembre.

"On a fait trop d'erreurs individuelles qu'on a payées cash, l'équipe de Grenoble a été plus intelligente", souligne l'entraîneur des Dragons Fabrice Lhenry. "Dans une saison, on a toujours des absents, ça doit profiter à d'autres qui ont moins de temps de jeu, mais ce n'est pas une excuse", poursuit-il. Mais le problème selon lui, c'est qu'"on n'arrive pas à jouer 60 minutes, on n'arrête pas de le répéter, ça ne rentre pas mais je sais qu'ils sont capables".