La Ferté-en-Ouche. Les peluches et les jouets ont leur royaume au Château des rêves

Depuis plus de 200 ans, le château de La Ferté-en-Ouche est resté habité. Acheté en 2018 par la famille Chapelle, il est devenu le Château des rêves. On peut visiter le château et son parc, ainsi que participer aux multiples animations qui y sont organisées tout au long de l'année.

Une parenthèse enchantée

pour retrouver son âme d'enfant

Véritable parenthèse enchantée, le Château des rêves enfile son habit de fête du 13 décembre au 7 janvier, avec "Le Royaume des peluches et des jouets". Les pièces de l'édifice accueillent alors une quantité astronomique de sapins et des illuminations extérieures et intérieures rendent l'atmosphère encore plus magique. "On est en contact direct avec les services du vieux bonhomme à barbe blanche, explique Thomas Volatier, le maître conteur des visites du château. Il nous a dit : 'Pour me permettre de préparer la grande distribution des cadeaux de Noël, j'imaginerais bien une sorte de bureau extraordinaire au Château des rêves. C'est pour cela que toutes les peluches et tous les jouets qui vont être distribués le 24 au soir sont ici.' Lors de visites animées (ou même dansées durant certains week-ends avec des comédiens et musiciens), on plonge les visiteurs dans une atmosphère fantastique, onirique, avec des peluches et des jouets dans toutes les pièces de ce fabuleux château."

Par exemple, jouets et peluches ont pris possession de la grande galerie des bals. A un autre étage, ce sont les jouets liés à l'astronomie et à la science. Ailleurs, c'est un lieu dédié aux poupées et aux maisons de poupées, notamment après son immense succès au cinéma, avec le monde de Barbie. Dans d'autres pièces, ce sont les circuits de trains et les circuits automobiles, ou les jeux de construction.

Pendant les fêtes de Noël, les jouets deviennent les habitants animés du château. La musique et les chants de Noël résonnent dans tous les couloirs et les salons, la cannelle et les effluves de chocolat chaud parcourent les escaliers pendant que les biscuits et autres douceurs colorent cet univers enchanté.

Deux soirées au château

A l'occasion des fêtes de fin d'année au Château des rêves, un concert de Noël est organisé le 23 décembre, ainsi que deux soirées : la première le 28 décembre avec un dîner de Noël, la seconde, le 29, avec une veillée "contes de Noël".

Pratique. Visite animée (19€) ou visite spectacle dansé (25€) sur réservation : chateaudelafertefresnel.com, ou directement à la loge billetterie, mais dans la limite des places qui restent disponibles.