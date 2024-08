Orne. Dans un appartement, le four électrique prend feu : une personne incommodée par les fumées

Vers 23h40, dimanche 18 août, les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été appelés pour un début d'incendie dans un appartement de la résidence "La Baronnie" située rue du centre-bourg à La Ferté-en-Ouche au nord de Gacé.

La victime transportée à l'hôpital de L'Aigle

Il s'agissait d'un début de feu sur un four électrique. Le résident de l'appartement, légèrement incommodé par les fumées, a été transporté au centre hospitalier de L'Aigle. L'appartement en lui-même n'a pas subi de dégâts. L'intervention, qui s'est terminée vers 1h30, a mobilisé 12 sapeurs-pompiers en provenance des centres de secours de La Ferté-en-Ouche et L'Aigle dans l'Orne, et de Verneuil-sur-Avre dans l'Eure.