Le Havre. Un p'tit goût de Bretagne dans la cité Océane

Conseils d'un professionnel pour apprécier les huîtres.

Quelle taille d'huître ?

Olivier Bernier est un spécialiste du coquillage qu'il produit. Et on peut aussi faire confiance à son palais. "Moi, j'aime bien les huîtres relativement charnues. Donc plutôt de la numéro 1 ou de la numéro 2, les plus grosses tailles. Le goût sera plus ou moins le même mais, en bouche, vous allez avoir plus de matière." Ceux qui préfèrent les plus petits coquillages opteront pour la numéro 4. Il y a aussi la "spéciale", sélectionnée avant l'affinage par l'ostréiculteur pour sa forme régulière, sa rondeur et son épaisseur. Son goût est plus subtil aussi. "Les parcs ont des apports supérieurs en eau douce. On la cultive différemment, avec moins de coquillages dans les poches." Bref, qu'elle soit plate ou creuse, chacun peut trouver l'huître qui lui convient. Jusqu'au "pied-de-cheval", qui "peut atteindre les 400 grammes la pièce", assure Olivier.

Et pour l'accompagnement ?

Du citron, du vinaigre à l'échalote ? "Tout simplement nature, c'est bien", tranche le professionnel. L'huître peut aussi se manger cuite. "On peut la travailler avec un morceau de fromage, rôtie au four. Ou avec un petit beurre aillé, sans la cuire trop longtemps pour garder une texture crue à cœur, avec le petit côté gratiné dessus." Tentant, non ? A vos fourneaux et bon réveillon !