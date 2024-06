Saint-Jouin-Bruneval. Le surfeur Louis Vandevoorde à la conquête des plages normandes

La côte entre Le Havre et Fécamp regorge de spots pour le surf.

Depuis Saint-Jouin-Bruneval, Louis Vandevoorde emmène ses stagiaires sur les meilleurs spots de surf de la côte. Mais impossible de lui faire dire où ils se trouvent. C'est secret. Pour les découvrir, il faut pratiquer avec lui, et c'est possible dès le plus jeune âge et quel que soit votre niveau. "Tout le monde peut s'y mettre, dès 5 ans, en été." La saison estivale offre en effet des conditions météorologiques moins remuantes.

Les cours sont d'ailleurs soumis aux aléas climatiques et aux horaires des marées. Et en plus des planches, Louis fournit combinaisons, chaussons et même des cagoules qui permettent de garder les oreilles au chaud. Enfin, les stages de surf peuvent être combinés avec des cours de bodysurf, de paddle ou encore de skate et de surf-skate. Infos et réservation via l'Instagram @vikingsurfschool ou par téléphone au 07 66 00 38 98.

Un club de surf ouvre à Saint-Jouin

En parallèle, pour permettre au plus grand nombre de découvrir la discipline, un club de surf commence ses activités en ce mois d'avril pour les habitants de Saint-Jouin-Bruneval, "avec des séances chaque semaine et des tarifs plus accessibles", détaille Louis. Les inscriptions et toutes les infos sont disponibles sur le site internet du Club multi-sports de la ville.