En questions. Rouen capitale européenne de la culture vue par MNNQNS : "Le 3 pièces, le bar-restaurant le plus important"

Alors que le jury annoncera le 13 décembre la ville française qui sera capitale européenne de la culture en 2028, Tendance Ouest donne la parole aux personnalités locales. Un artiste, un lieu culturel et un souvenir : pour ce premier épisode, le chanteur guitariste de MNNQNS et parrain de la candidature de Rouen, Adrian d'Epinay, nous livre ses coups de cœur rouennais.

Votre artiste/groupe préféré à Rouen ?

"Il y en a un en particulier qui m'a marqué, c'est the Elektrocution dans les années 2000. Ils ne tournent plus depuis quelques années mais ils avaient pas mal joué en France et en Europe. Ils m'ont beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Voir un groupe local qui joue aussi bien, forcément ça fait un effet lorsque tu as douze ans et que tu vas voir des concerts pour la première fois. Ça été assez décisif pour ma part en tout cas."

Votre lieu culturel favori ?

"J'ai deux lieux en tête. D'abord le Chien méchant (rue Beffroy), c'est un lieu de création que l'on a ouvert avec d'autres musiciens, vidéastes et artistes. On a organisé des concerts, des expos, on a fait beaucoup d'événements là-bas. Et puis il y a aussi le 3 pièces, pour moi c'est le bar-concert le plus important de Rouen, le passage obligé. Pour la dernière date qu'on a faite là-bas en 2017, c'était plein à craquer, il y avait une grosse ambiance. Je me souviens même avoir cassé une barre de lumière en faisant un slam au-dessus des gens."

Votre meilleur souvenir ?

"C'était la venue du groupe Swan. Ça fait partie des concerts bien marquants que j'ai vus au 106. C'est un groupe américain, c'est du rock, mais ils font une musique assez improbable. Ce n'est pas fait pour tout le monde mais quand on comprend leurs codes, c'est une expérience incroyable."