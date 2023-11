Caen. Laissez-vous porter par la magie de Disney pour son concert anniversaire

Le 16 octobre 1923, Walt Disney fondait officiellement son studio d'animation : le Disney Brothers Cartoon Studio. Pour son centenaire, une tournée exceptionnelle est prévue partout en France. Après tout, que seraient les films Disney sans leurs chansons ? Vous aurez l'occasion de les redécouvrir sur la scène du Zénith de Caen le vendredi 1er décembre, à 20h.

C'est pour les enfants

Faux. Bien entendu, les films Disney sont prisés par les enfants, mais à travers les années, ils ont conquis un public bien plus large. Il en est de même pour ce concert, adapté aux petits comme aux grands. Vous pourrez retrouver aussi bien de grands classiques de Disney mais aussi les bandes-son des films Pixar, Marvel et Star Wars.

Seuls Mickey et Minnie seront célébrés

Faux. Les grands classiques, tels que Cendrillon, Tarzan ou Le Roi Lion, et leurs chansons, réveilleront sans doute autant de nostalgie chez les adultes que d'émerveillement chez les enfants. Des musiques de films plus récents, tels que Vaiana ou Encanto, sont aussi au programme.

Les chansons se ressemblent toutes

Faux. Les grands classiques de Disney sont variés et empreints de sonorités bien différentes, depuis le style reggae de Sous l'océan de La Petite Sirène, jusqu'au jazz dans Tout le monde veut devenir un cat des Aristochats. Vous n'aurez donc pas le temps de vous ennuyer dans ce concert porté par un orchestre philarmonique. Des images des films seront projetées sur un écran géant de 20 mètres. De plus, danseurs, lumières et effets spéciaux ajouteront un peu de magie à la soirée.

Elsa, la reine des neiges, est présente

Vrai. Charlotte Hervieux, qui prête sa voix à Elsa dans le second volet de La Reine des Neiges, sera de la partie. De quoi interpréter les deux titres Dans un autre monde et Je te cherche. De nombreux choristes et d'autres voix officielles de Disney participent également à ce concert qui promet d'être inoubliable.

Pour les retardataires, pas de panique : une nouvelle tournée Disney est déjà programmée au Zénith de Caen, le 29 novembre 2024.