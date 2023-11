Près de Caen. Cette famille part vivre un an en Polynésie grâce à l'échange de maisons

C'est un concept assez méconnu, et pourtant terriblement astucieux. Grâce à une plateforme en ligne, Céline Omnes peut proposer le prêt de sa maison à des inconnus. Cela lui confère des points, points qu'elle peut ensuite dépenser pour "louer" la maison d'autres inconnus sans dépenser un seul euro. "La première fois, on se pose des questions, on appréhende. Comment préparer sa maison ? Est-ce que les gens vont toucher à nos affaires… ?", se remémore Céline Omnes. Finalement, aucun problème rencontré, et "les gens nous ouvrent leur porte facilement, ont confiance".

"Des maisons dingues"

L'échange de maison permet d'ailleurs de se socialiser, et une meilleure immersion. "Il y a de l'échange, pas comme lors d'une location. On peut par exemple bénéficier des bons plans de la famille, ou de leur matériel : vélo, kayak, ou parfois même voiture." Une famille venant de Dunkerque (Nord) séjourne régulièrement chez Céline Omnes à Louvigny, qui vante le fait d'habiter "tout près de la ville mais à la fois en campagne", mais elle accueille aussi régulièrement des Parisiens, ou alors des Australiens, Hollandais ou Américains. "Une fois, j'ai prêté ma maison et j'ai appris que mes invités ont pris l'apéro avec mes voisins", s'amuse-t-elle.

"Savoir que quelqu'un dort dans mon lit, dans ma chambre, ça ne me dérange pas, sourit Tristan, son fils. C'est comme inviter un ami ou de la famille. Et puis, ça nous permet de faire de sacrés voyages." En effet : Bali, les Seychelles, le Danemark, la Suède, l'Espagne, le Costa Rica ou encore la Polynésie, la liste est longue. En plus avec un certain luxe : "Nous avons parfois séjourné dans des maisons dingues, avec des piscines démesurées, que nous n'aurions jamais pu louer", s'émerveille Céline Omnes.

Nage avec les tortues

La Polynésie justement. Après un projet de tour du monde avorté par la pandémie, la famille y a séjourné durant trois mois. Un moment hors du temps. "La vie insulaire au soleil, des lagons magnifiques, la douceur de vivre, les fruits… Le temps s'arrête, les gens sont différents." Un moment si particulier que la famille a pris la décision de partir y vivre durant une année pour réitérer l'expérience. Au grand dam de Bertille, en 6e, qui va devoir quitter sa meilleure amie et ses poneys. Pour Tristan, la pilule passe bien mieux. "Je suis en première année d'économie et je pourrai poursuivre mes études depuis Tahiti."

Après avoir rencontré une famille lors de son premier séjour, Céline Omnes emmène sa troupe y loger à nouveau durant toute une année. "C'était une rencontre incroyable. On nous avait préparé le repas, des cadeaux de Noël déposés sous le sapin, on était allés ensemble voir les tortues en kayak…" Ces fameuses tortues, la petite famille a hâte d'aller les voir à nouveau. "La plage est à 100 mètres de la maison, il suffit de traîner les kayaks sur le sable !" Mais il faudra encore un peu attendre. Le grand départ est prévu pour la fin du mois de juin prochain.