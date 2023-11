Noël 2023. 56 % des Normands vont préférer les achats à petits prix

A quelques semaines de Noël, la conjoncture économique et la perte de pouvoir d'achat se font ressentir sur le panier des Français mais aussi des Normands. Ankorstore, une plateforme professionnelle qui connecte plus de 300 000 commerçants à 30 000 marques en Europe, a réalisé une étude en partenariat avec l'institut YouGov sur le comportement d'achat des Français et leur budget pour Noël. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, il va falloir miser sur les petits prix.

"Notre étude révèle que Noël reste un moment important pour les Français. Dans un contexte économique difficile, ceux-ci sont prêts à faire de nombreux efforts et à prendre des mesures spécifiques afin de maintenir un budget dédié aux fêtes de fin d'année. S'ils font particulièrement attention aux prix et aux promotions, on constate qu'ils restent malgré tout attachés aux commerces de proximité. Dans ce contexte, les commerçants restent tout de même confiants et ont ajusté leur stock et leur offre au plus près des attentes des consommateurs", commente Lily Cadell, directeur général France Ankorstore.

536€ de budget tout compris pour Noël

Si Noël reste une période privilégiée pour les Normands, elle est tout de même une source de stress pour 58% d'entre eux. Côté budget, les Normands débourseront en moyenne 536 euros pour leurs achats de Noël contre 529€ pour le reste des Français. Si 52% des Normands déclarent que leur budget sera équivalent à celui de l'an dernier, l'inflation devrait limiter leur pouvoir d'achat et le nombre de produits accessibles avec ce même montant. Dans ce contexte, ils redoubleront d'efforts pour préserver leur budget de Noël. Pour cela, ils seront majoritairement attentifs aux prix puisque 56 % d'entre eux (vs 58 % au national) déclarent privilégier les achats à petits prix ou avec des promotions.

Des économies à tous les postes de dépenses

● 61% des répondants normands déclarent ainsi que la première solution pour gérer leur budget pendant les fêtes de fin d'année est d'étaler leurs dépenses. Un chiffre similaire à la moyenne nationale de 63%.

● 66% des Normands envisagent de réduire leur budget cadeaux, un score supérieur de 6 points à la moyenne française (60%). Pour autant, les enfants restent largement préservés des arbitrages autour des postes de dépenses puisque 42% des répondants normands déclarent qu'en dernier ressort, ils n'offriront des cadeaux qu'aux enfants.

● Pour 54% des Normands, la troisième option privilégiée consiste à réduire le budget alimentaire pour les fêtes. Si celles-ci sont généralement l'occasion de grands repas en famille et entre amis, les Normands sont donc prêts à rogner sur ce poste de dépenses.

Et vous, comment envisagez-vous Noël ?