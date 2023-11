Normandie. Amandine Petit, Miss France 2021, vient à bout de son premier marathon de New York

Elle peut être fière d'elle. Amandine Petit, Miss Normandie 2020 et Miss France 2021, a couru dimanche 5 novembre son premier marathon à New York. La reine de beauté, originaire de Bourguébus, une petite commune proche de Caen, s'est mise à la course à pied il y a quelques mois à peine. Sa performance - elle a bouclé les 42 kilomètres en 5 heures, 5 minutes et 44 secondes - en est d'autant plus impressionnante.

Amandine Petit n'était pas la seule Normande connue au départ du célèbre marathon. Dorian Louvet, Caennais finaliste de l'édition 2020 de Koh-Lanta, a également disputé la course. Le Normand n'en était pas à son premier marathon puisqu'il avait déjà disputé celui de Paris en avril 2022. Alexis Hanquinquant, plusieurs fois champion du monde de paratriathlon et originaire d'Yvetot, en Seine-Maritime, a également pris part à l'épreuve.

D'autres célébrités étaient au rendez-vous, comme la Miss France 2013 Marine Lorphelin, l'ancien footballeur international Eric Abidal ou le journaliste sportif Hervé Mathoux.