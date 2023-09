Hommage aux héros. Avec un nouveau nom, le projet autour du D-Day se dévoile près de Caen

Changement de nom pour le projet de la discorde, longtemps nommé Hommage aux héros. Il s'appelle désormais Normandy Memory, pour s'internationaliser. Mais ce n'est pas le seul changement. Les porteurs du projet étaient, mardi 12 septembre, face aux maires de Caen la Mer, afin de leur présenter ces changements et répondre à leurs questions. Un sujet qui divise les élus, alors qu'il pourrait s'implanter sur l'ancien site de la SMN, à Colombelles.

Des similitudes et des nouveautés

Déjà, la taille du site est revue à la baisse. Neuf hectares à Colombelles, contre une trentaine initialement prévus à Carentan-les-Marais, dans la Manche. Le nombre de spectateurs ne recule pas, lui. Toujours 1 000 personnes pouvant assister au spectacle immersif, fait de 30 tableaux différents, racontant toute l'histoire du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

Le spectacle doit d'ailleurs durer environ 50 minutes. Et afin de rassurer les élus locaux, les porteurs de projet entendent y intégrer l'histoire du site, en faisant notamment un focus sur la SMN, la Société Métallurgique de Normandie, qui fêtera ses 30 ans de fermeture cette année. Fermé probablement entre octobre et mars, Normandy Memory créera environ 350 emplois, et l'équivalent de 240 temps plein. Mais cela ajoutera également du trafic sur les routes : +10 % dans le secteur selon une première estimation, bientôt complétée par une étude. Une autre étude doit par ailleurs analyser l'état de pollution des sols.

Si à l'issue de cette réunion rien n'a été décidé, certains maires peuvent y voir un peu plus clair, ayant pu poser leurs questions. Aucune communication n'a pour le moment été effectuée concernant l'agenda d'une imminente décision.