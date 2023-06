Normandie. Pourquoi le projet "Hommage aux héros" est-il abandonné à Carentan ?

Il n'y aura pas de projet "Hommage aux héros" à Carentan. L'annonce a été faite vendredi 23 juin par le maire de Carentan-les-Marais Jean-Pierre Lhonneur. "Une très mauvaise nouvelle", selon l'édile qui porte la responsabilité sur plusieurs acteurs.

• Lire aussi. Manche. Le projet "Hommage aux héros" ne se fera pas à Carentan

La faute aux "écologistes intégristes" ?

Ce projet était confronté à de nombreux obstacles, tant sur le plan environnemental que mémoriel. "La crainte de nombreux recours a entraîné la décision des concepteurs du projet", précise Jean-Pierre Lhonneur qui accuse "certains écologistes intégristes" d'en être responsables : "Bien que très minoritaires, ces individus veulent imposer leurs diktats avec des matières outrancières. Ils ont fait venir pour la première fois à Carentan des individus cagoulés ou masqués pour perturber les réunions de concertation. On les retrouvait aussi en bande à la nuit tombée, arrivés souvent par le dernier train, pour coller des affiches dans toute la ville, y tendre des banderoles ou tapisser les murs de graffitis hostiles."

• Lire aussi. Carentan-les-Marais. Hommage aux héros : "Veiller à l'équilibre mémoriel", la mission du comité d'éthique

"Moins de travail et moins d'emplois"

Les porteurs du projet et le maire accusent également l'association Baie vivante et solidaire, "très active" contre le projet ; des "donneurs de leçons" au nord de Carentan ou ailleurs, ayant "exploité leurs réseaux pour répandre leurs fausses informations auprès des associations mémorielles d'ici ou d'ailleurs, et décrier le projet avant même de le connaître" ; ou encore des élus de gauche, "tendances confondues".

Les contraintes font-elles fuir les investisseurs ?

Selon Jean-Pierre Lhonneur, "la multiplication des contraintes environnementales ou administratives et les délais d'instruction ou de recours" vont faire fuir des potentiels investisseurs. "Moins de travail, moins d'investissements, moins d'emplois, moins de richesses, pas de nouveaux hôtels confortables pour accueillir les visiteurs, telles sont les victoires dont les opposants à Hommage aux héros vont pouvoir ces prochaines heures se réjouir mais aussi endosser la responsabilité." Le projet pourrait être transféré dans la commune de Colombelles près de Caen.

"Les limites de ce projet" selon les écologistes

Guillaume Hédouin, conseiller régional de Normandie, note pour sa part les "limites de ce projet" en termes de "consommation de terres agricoles et destruction de zones humides" et d'un "montage financier obscur" entre autres.