Carentan-les-Marais. Hommage aux héros : "Veiller à l'équilibre mémoriel", la mission du comité d'éthique

C'est une deuxième journée de travail qui s'achève pour le comité d'éthique du projet "Hommage aux héros", spectacle immersif sur le D-Day prévu en 2025 à Carentan-les-Marais. Mardi 14 mars, ce comité présidé par Jean Quétier, président du Comité du débarquement, et Serge Barcellini, président général du Souvenir français, s'est réuni pour une deuxième journée d'audition.

"Il n'y a pas que les États-Unis"

Il a rencontré le maire de Carentan, Jean-Pierre Lhonneur, mais aussi deux associations ornaises, Mémoires - Poche de Falaise-Chambois et Les Amis du Mémorial de Montormel. Un ancien habitant de Carentan a aussi été consulté. À l'issue d'échanges "riches et fouillés", selon Jean Quétier, quelques inquiétudes persistent avec, au cœur des débats, l'équilibre mémoriel.

Jean Quétier alerte les porteurs de projet sur l'équilibre mémoriel

"Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on a énormément d'archives américaines, mais il n'y a pas que les États-Unis. Il y a la Pologne, le Canada… Il faut aussi prendre en compte les civils, ajoute Jean Quétier. L'enjeu est de mettre en lumière ce côté international et le transmettre aux plus jeunes."

Jean Quétier : "on arrive à un tournant, il faut se réinventer"

Autre point de vigilance ? "Comment continuer à transmettre cette mémoire alors que les témoins de l'époque ne sont plus là ?" Ce comité d'éthique, créé en novembre à la demande d'Hervé Morin, président de la Région Normandie, a pour but d'accompagner les porteurs de projet et donner leur avis sur le scénario envisagé. La troisième journée d'auditions est prévue le mardi 4 juillet prochain.