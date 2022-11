Carentan-les-Marais. Un comité d'éthique pour accompagner le projet "Hommage aux Héros"

Le comité d'éthique a connu sa première réunion ce mercredi 16 novembre. Son rôle : regarder et accompagner les porteurs du projet "Hommage aux Héros" pendant l'écriture du scénario. Pour rappel, ce projet souhaite restituer à Carentan-les-Marais le Débarquement et la Bataille de Normandie sous forme d'un spectacle ambitieux. "Nous allons regarder si ce projet est respectueux vis-à-vis de ceux qui ont fait l'Histoire", assure Jean Quétier, coprésident du comité d'éthique et président du Comité du Débarquement. "Notre rôle est consultatif car nous n'avons pas les moyens d'interdire ce projet, poursuit Serge Barcellini, président général du Souvenir Français, et second coprésident du comité d'éthique. Mais nous offrons une certaine légitimité, et nous devons amener les scénaristes dans le bon sens."

Champ d'action limité

Ce comité éthique ne s'occupera pas des questions environnementales et urbanistes, qui pourraient compromettre le projet d'un point de vue légal. Il ne reviendra également pas sur la vérité historique, "puisque nous ne sommes pas des historiens", pose Jean Quétier. Parmi la douzaine de membres, les maires de Colleville-sur-Mer, La Cambe ou de Bernières-sur-Mer, ainsi qu'André Ledran, ancien édile de Ouistreham, et surtout témoin de l'époque. "J'avais onze ans, j'ai vécu tout cela", note-t-il.

Un spectacle pour raconter

Et si les membres du comité assurent ne pas prendre parti pour ou contre ce projet, l'idée de transformer un événement si tragique sous forme de spectacle ne leur paraît pas inconcevable. "Avant, nous avions des témoins, les vétérans, pour nous transmettre la mémoire et l'émotion, rappelle Serge Barcellini. Il faut maintenant faire sans eux. Nous sommes à un tournant de la question mémorielle, et il faut s'adapter. Les modes de transmissions ont changé, et je ne trouve pas ça choquant de réaliser un spectacle."

Tâche maintenant à ce comité d'éthique de s'assurer que le scénario aille dans le bon sens.