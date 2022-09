Carentan-les-Marais. Hommage aux héros : une réunion publique sur le projet

C'est un projet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, le parcours scénique et mémoriel relatant le Débarquement allié du 6 juin et de la bataille de Normandie, baptisé Hommage aux héros. Une évocation autour d'une mise en scène immersive et spectacle vivant, insiste Richard Lenormand, cofondateur et directeur général du projet.

Il s'agit ici de redonner envie aux nouvelles générations connectées de s'intéresser à cette histoire, selon Richard Lenormand.

Alors que ce projet divise encore, une réunion publique, sur le thème de l'environnement, est organisée, mardi 13 septembre à 18 h 30, au théâtre de Carentan.

Il s'agit d'informer tous ceux qui pourraient être inquiets sur ce vaste projet mémoriel qui devra être prêt pour le 80e anniversaire du Débarquement.

Une concertation préalable a par ailleurs été lancée en août dernier par la société Hommage aux Héros et l'association du même nom, elle se prolonge jusqu'au vendredi 7 octobre.