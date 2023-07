Calvados. Hommage aux héros : les élus divisés sur l'implantation du projet à Colombelles

Depuis son annonce, c'est un projet qui fait couler beaucoup d'encre : le projet Hommage aux héros, spectacle immersif sur le Débarquement, surnommé "D-Day Land" par ses détracteurs, devait d'abord voir le jour dans la Manche. Le projet a été avorté et, désormais, c'est à Colombelles, dans l'agglomération de Caen, que le projet pourrait s'implanter. Si de nombreux élus sont vent debout contre ce projet, c'est avant tout pour sa forme jugée trop "sensationnaliste" : "Sur notre territoire, jusqu'ici, je trouve que nous avons traité le sujet mémoriel lié à la guerre et au Débarquement d'une manière exigeante, pédagogique et en même temps très accessible. Je suis enseignante, j'ai emmené des élèves au Mémorial, donc je vois bien que même si c'est très exigeant, c'est accessible, explique Hélène Burgat, maire de Mondeville, commune voisine à Colombelles. Là, il suffit de regarder la bande-annonce pour voir que le projet mise sur le show, le sensationnel. Ça rompt avec une tradition, une façon de parler de ce moment d'histoire très important. Et il faut se questionner."

"Ce qui compte, c'est le contenu"

À l'inverse, Marc Pottier, le maire de Colombelles qui a pris la parole à ce sujet mardi 18 juillet, défend ce spectacle immersif : "Il y a déjà eu des mises en scène, il y a déjà eu des formes de spectacles vivants, et notamment lors des grandes cérémonies, donc certes c'est différent, ça peut paraître disruptif, mais l'important, c'est le contenu, la qualité. Je n'accepterai pas quelque chose qui ne soit pas historiquement juste. Pour moi, ce ne sont que des moyens. Ce qui compte, c'est le contenu. Cela peut aussi attirer des nouveaux publics qui sont sensibles aux nouvelles technologies."

Autre point montré du doigt par les opposants : le financement, entièrement privé. "Ce qui m'embarrasse le plus dans ce projet-là, c'est qu'il soit entièrement conduit par une logique commerciale. Prenez le Mémorial, c'est une société d'économie mixte, qui a un objectif économique à respecter, qui crée des emplois, mais qui a un objectif pédagogique clairement affirmé, objectif que n'a pas le projet Hommage aux héros, indique Xavier Lecoutour, conseiller municipal de Caen. Ce n'est pas avec des effets pyrotechniques qu'on crée de la mémoire constructive. Au contraire, je pense que ça banalise la guerre dans tout ce qu'elle a de plus horrible."

Si le projet devait s'installer à Colombelles, Marc Pottier a fait part aux porteurs de projets des évolutions "exigées et indispensables", comme le changement du nom "Hommage aux héros" ou la présence d'un comité scientifique. Autre point positif pour le maire de la commune : le dynamisme créé à Colombelles avec la venue des transports ou la création d'emplois. Pour la maire de Mondeville, il faut se questionner sur la pertinence du projet "quand on laisse 12 hectares partir". Interrogation aussi autour du flux de véhicules : "On annonce des volumes importants, je voudrais bien savoir comment tout ça va s'organiser."

Une décision concernant l'implantation du projet ou non à Colombelles devrait être prise à l'automne.