Normandie. De nouvelles plages interdites à la baignade dans la Manche et le Calvados

La liste s'allonge. De nouvelles plages sont interdites à la baignade depuis mardi 1er et mercredi 2 août dans la Manche et le Calvados, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Dans la Manche

Après les fortes précipitations de ces derniers jours, les maires de Granville et Saint-Pair-sur-Mer ont interdit préventivement la baignade et la pêche à pied depuis le mercredi 2 août sur les secteurs Hacqueville et le Fourneau pour Granville, et du Casino (retenue d'eau de mer) jusqu'à la fontaine Saint-Gaud pour Saint-Pair-sur-Mer. On ne peut pas non plus se baigner par précaution sur tout le littoral de Saint-Jean-le-Thomas et sur la plage de la Dune à Dragey-Rothon.

Dans le Calvados

La baignade est interdite également préventivement sur les plages de Benerville-sur-Mer et Tourgéville - depuis le mardi 1er août -, et Asnelles - depuis le mercredi 2 août - comprise à l'Est depuis la limite Asnelles-Saint-Côme-de-Fresné jusqu'à la cale de Meuvaines à l'Ouest.

Une liste déjà très longue

Dans la Manche, les plages de la pointe d'Agon-Coutainville, Montmartin-sur-Mer et une partie à Hauteville-sur-Mer sont également concernées par une interdiction de baignade. Dans le Calvados, plusieurs plages le sont également. En cause, le débordement d'une station d'épuration près de Caen.