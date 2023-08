Manche. Retour des grandes marées : plusieurs plages interdites à la baignade

La prudence est de mise pour les premiers jours du mois d'août : les grandes marées font leur retour, pour le plus grand bonheur des pêcheurs à pied mais pas celui des baigneurs.

Plusieurs plages de la Manche interdites à la baignade

Du mercredi 2 au samedi 5 août, les grandes marées sont de retour avec des coefficients prévus jusqu'à 104 à Granville. Ainsi, la baignade est interdite par arrêté à ces dates-là sur les plages d'Agon-Coutainville (plage de la pointe d'Agon), Montmartin-sur-Mer et Hauteville-sur-Mer (sur 300 mètres au sud de la cale de la Bréquette).

"Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante", rappelle la préfecture de la Manche, qui recommande de consulter la météo, les coefficients et les horaires de marée avant toute sortie, et de garder un téléphone chargé avec soi. En mer, le numéro à composer est le 196 et sur la plage, le 112.