Calvados. Une station d'épuration déborde : plusieurs plages interdites à la baignade

C'est rare pour le souligner ! Au moins six plages du Calvados sont interdites à la baignade depuis le mardi 1er août et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les communes concernées sont Merville-Franceville, Cabourg, Houlgate, Trouville, Deauville, Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer.

2 000 m3 d'eaux usées dans l'Orne

Le débordement d'une station d'épuration près de Caen serait à l'origine des nombreux arrêtés pris par les municipalités. Sur Twitter, la commune de Merville-Franceville précise que "la station d'épuration [...] a dû bypasser 2 000 m3 d'eaux usées dans l'Orne".

L'interdiction s'applique aussi pour les pêcheurs à pied et les activités nautiques. Des relevés sont réalisés plusieurs fois par jour. Un retour à la normale était espéré après le passage d'une tempête qui doit balayer mercredi 2 août la Normandie et le passage de la période des grandes marées. Par précaution, dans la Manche, les plages de la pointe d'Agon-Coutainville, Montmartin-sur-Mer et une partie à Hauteville-sur-Mer sont interdites à la baignade.

• Lire aussi. Alerte météo. Une tempête estivale "inhabituelle" attendue en Normandie avec des rafales jusqu'à 110 km/h