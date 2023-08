Alerte météo. Une tempête estivale "inhabituelle" attendue en Normandie avec des rafales jusqu'à 110 km/h

Les k-ways seront de sortie dès la fin de journée mardi 1er août, et la prudence devra être de mise, particulièrement sur les côtes : la façade Atlantique sera touchée par une dépression qui occasionnera de fortes rafales et des pluies abondantes au nord de la Seine, détaille Météo France.

Les cinq départements normands en vigilance jaune

Selon les prévisions, les rafales devraient être entre 70 et 80 km/h dans l'intérieur des terres, et les 90 à 100 km/h près des côtes (localement à 110 km/h sur les caps exposés).

Selon La Chaîne Météo, cette situation "inhabituelle" débutera sur nos côtes dans la nuit de mardi 1er août au mercredi 2 août, lorsque "le vent se renforcera nettement de la Bretagne au Cotentin avec l'arrivée du système dépressionnaire. Les rafales de vent atteindront 70 à 90 km/h sur les côtes et 50 à 60 km/h dans les terres." Les prévisions de Météo France font attendre des coups de vents à jusqu'à 110 km sur les zones les plus exposées.

"Les conditions de mer seront très dégradées à partir de mercredi matin. La mer totale forte à très forte avec des creux pouvant aller de 4 à 5 mètres (état de mer de 5 à 6 sur l'échelle de Douglas) concernera l'ouest du Cotentin et s'entendra jusqu'au nord de la baie de Somme en journée", prévient la préfecture de la Manche. A ces conditions particulièrement mauvaises s'ajoute le phénomène de grandes marées qui a entraîné l'interdiction de la baignade dans certaines zones jusqu'au samedi 5 août.

Météo France place les cinq départements normands en alerte jaune : la Manche et la Seine-Maritime en vigilance vent, pluie-inondation et vagues-submersion, le Calvados et l'Orne en vigilance vent et enfin l'Eure en vigilance vent et pluie-inondation.