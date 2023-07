Seine-Maritime. Six raisons de passer vos vacances en Seine-Maritime

Pays de Bray, pays de Caux, bords de Manche… La Seine-Maritime est aussi riche que diverse. Voici six bonnes raisons de passer vos vacances dans ce département normand.

Pour le charme des rues de Rouen

La capitale normande déploie tout le charme de ses ruelles en été : chemins pavés, maisons à colombages, adresses gourmandes, musées, sans oublier son incontournable cathédrale et le Gros-Horloge.

Pour y trouver l'inspiration

Les villes de Seine-Maritime ont inspiré de nombreux artistes. Claude Monet a peint son "Impression, soleil levant" au Havre, Gustave Flaubert s'est inspiré du village de Ry pour écrire Madame Bovary et Corneille, l'auteur du Cid est originaire de Rouen. Vous aussi, partez sur leurs traces pour trouver l'inspiration !

Pour son terroir et sa gastronomie

La Seine-Maritime, c'est aussi le luxe de ne pas avoir à choisir entre les produits de la terre et ceux de la mer : fromages, cidres, poissons et autres huîtres font le succès de ce département normand. Par ailleurs, le territoire compte une dizaine de restaurants étoilés au guide Michelin, pour tous les budgets et notamment Le Colombier à Offranville et les Voiles d'Or à Dieppe, qui proposent des menus à moins de 40 euros.

Pour son riche patrimoine historique

Le département est à l'image du reste de la Normandie : imprégné d'histoire. Le château de Dieppe, le palais Bénédictine à Fécamp, la cathédrale de Rouen…

La Seine-Maritime est aussi traversée par la "Route des Abbayes", qui offre aux férus de patrimoine religieux la possibilité de découvrir des abbayes médiévales bien préservées. L'Abbaye de Jumièges, par exemple, est un véritable bijou architectural.

Pour son littoral

Avec ses 190 kilomètres de côtes, la Seine-Maritime regorge de coins où se promener, notamment via le GR 21 en surplombant les falaises. En descendant, il y a pléthore d'activités nautiques à tester : paddle, kayak, planche à voile… Pour le farniente, les plages de Veules-les-Roses, Saint-Aubin-sur-Mer et Petit-Caux offrent de belles étendues de sable fin...à marée basse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Delgado (@sergiodelgado299)

Pour ses stations balnéaires

La côte normande regorge de stations balnéaires pittoresques où vous pourrez profiter de l'air marin et de l'atmosphère détendue. Que ce soit à Dieppe, Fécamp ou Le Tréport, vous trouverez de charmantes promenades en bord de mer, des marchés animés et des cafés accueillants.