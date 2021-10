Les mille chapeaux de la Boutique de Maman

Du petit bibi à la grande capeline, en passant par les bandeaux, il y en a pour tous les goûts dans la Boutique de Maman. Dominique Boucley, qui a ouvert ce magasin dans la rue Saint Nicolas en septembre 2009, crée, fabrique et vend des chapeaux.

Une fois passées entre ses mains, les matières comme la fibre de banane ou de soie se métamorphent en de ravissantes coiffes. “Je travaille beaucoup pour des mariages. Je teins moi-même les matières que j’utilise en fonction des tenues. Mes créations sont ainsi assorties, car tout est important, des chaussures à la robe et le chapeau vient apporter la petite touche finale.” La façon dont Dominique Boucley travaille n’est pas sans faire penser à un visagiste. “Je crée en fonction de la silhouette, de la forme du visage et du regard des personnes qui viennent me voir, mais aussi des matières qu’elles porteront pour qu’elles aient un chapeau qui leur corresponde.” En plus des chapeaux, la Boutique de Maman vend des bijoux ainsi que des accessoires de mode.



Pratique. La Boutique de Maman, 17 rue Saint Nicolas, laboutiquedemaman@orange.fr ; tél. 06 20 94 96 91.Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, excepté le jeudi matin.