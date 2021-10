Rouen : la mode s’invite au lycée Lemonnier

Et son nom n'a pas été choisi au hasard. Elisa Lemonnier a été la première personne à créer des établissements professionnels pour les femmes. Plus de 520 élèves, surtout des filles, suivent ici les formations spécialisées en coiffure, esthétique, cosmétique, parfumerie ou vente. Daniel Dominiak, proviseur, défend bec et ongles "ces cursus parfois décriés". A propos de ces métiers, il aime citer Saint-Exupéry : "C'est utile parce que c'est joli".

Les garçons aussi

Il n'est pas le seul homme à bord de l'établissement : plusieurs de ses étudiants en mode sont des hommes, que l'on voit repasser ou coudre. Tandis que le professeur de sport, Monsieur Asquin, entraîne tous les élèves, filles et garçons, à des défilés... de mode.

Cette année, les élèves de première année du BTS mode organisent avec ceux du CAP composites du lycée Colbert une exposition intitulée "Histoire 2 lycées, histoire de corsets". Pendant ce temps, les étudiants de deuxième année passent leurs épreuves pratiques de fin d'études. Ils doivent notamment créer de toutes pièces une cape en lainage.

L'an prochain, la section mode disposera d'un logiciel 3D pour travailler avec grande précision dans les patrons. A l'issue de leur formation, les élèves peuvent devenir responsables de maison de confection, créateurs ou poursuivre leurs études en licence professionnelle. Enfin, le lycée entend prochainement développer le diplôme de technicien en métiers du spectacle, option habilleur costumier, et la formation essayage-vente-retouche. La confection n'a pas dit son dernier mot.

Pratique. Du 19 au 29 juin à la bibliothèque F. Truffaut de Petit-Quevilly.