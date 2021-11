Rouen : la start-up Plugmed primée

Plugmed a déjà été lauréate de ce concours en 2009 dans la catégorie "émergence". Ce concours est organisé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Lauréate, Plugmed a obtenu une subvention pouvant aller jusqu’à 450 000 €.

Installée dans la pépinière d'entreprises de la Crea, Seine Biopolis, située près du CHU de Rouen et spécialisée en biologie santé, la start-up commercialise "Feedcor", un dispositif d’alimentation électrique pour les assistances circulatoires et les cœurs artificiels. Ce dispositif qui permet d’assurer le transfert de l’électricité à travers la peau, limite les risques d’infection et facilite ainsi l’implantation définitive d’une pompe cardiaque. Jusqu’à 200 000 patients dans le monde souffrant de graves insuffisances cardiaques pourraient bénéficier d’assistances circulatoires implantées contre moins de 1500 en 2010.

Plugmed regroupe cinq collaborateurs.