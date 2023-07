Normandie. Découvrez où voir les feux d'artifice des 13 et 14 juillet dans votre département

Certains craignaient une annulation de certains événements après les récentes émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, tué par un policier mardi 27 juin. Mais en Normandie, aucun feu d'artifice n'est annulé.

En revanche, dans certains départements comme le Calvados, des décrets ont été promulgués pour interdire la vente de feux d'artifice et les effectifs policiers renforcés.

Où voir les feux d'artifice du jeudi 13 et vendredi 14 juillet dans le Calvados ?

Dans le Calvados, un décret a été promulgué pour interdire la vente, le port et le transport "d'engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement". Pour consulter la liste des lieux et des événements organisés pour la Fête nationale, consultez ce lien.

Où voir les feux d'artifice du jeudi 13 et vendredi 14 juillet dans l'Eure ?

Dans le département de l'Eure, la cérémonie traditionnelle de prise d'arme et le défilé militaire débuteront le jeudi 13 juillet à 19 heures à Évreux. Cliquez ici pour consulter la liste des feux d'artifice tirés dans les différentes communes de l'Eure.

Où voir les feux d'artifice du jeudi 13 et vendredi 14 juillet dans la Manche ?

De nombreux feux d'artifice et bals populaires sont organisés dans la Manche jeudi 13 et vendredi 14 juillet : cliquez sur ce lien pour consulter le détail des lieux et des événements.

Où voir les feux d'artifice du jeudi 13 et vendredi 14 juillet dans l'Orne ?

Dans l'Orne, tous les feux d'artifice sont également maintenus. Cependant, un arrêté d'interdiction des rassemblements festifs à caractère musical (de type rave party) est en vigueur jusqu'au lundi 17 juillet. Pour retrouver les feux d'artifice organisés près de chez vous dans l'Orne, rendez-vous sur cet article.

Où voir les feux d'artifice du jeudi 13 et vendredi 14 juillet en Seine-Maritime ?

En Seine-Maritime, un décret a été mis en place le 8 juillet dernier pour interdire la vente et l'utilisation d'artifices de divertissement (du vendredi 7 juillet à 8 heures jusqu'au samedi 15 juillet à 23 h 59), et la vente à emporter de boissons alcoolisées dès 18 heures jeudi 13 et vendredi 14 juillet jusqu'à 8 heures du matin le lendemain. Comme dans l'Orne, un arrêté interdisant la tenue d'un rassemblement festif et musical de type rave party non déclaré a été pris par la préfecture, et ce du vendredi 14 au lundi 17 juillet. Pour connaître les feux d'artifice organisés près de chez vous en Seine-Maritime, cliquez ici.