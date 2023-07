14 juillet. Où voir les feux d'artifice en Seine-Maritime ?

À l'occasion de la Fête nationale, plusieurs bals et feux d'artifice sont organisés dans le département de la Seine-Maritime les jeudi 13 et vendredi 14 juillet. La rédaction de Tendance Ouest vous propose une liste non exhaustive des sites où ils seront tirés.

Jeudi 13 juillet 2023

Aumale. Barbecue des pompiers e 18 h 30 à 21 h 30 sur le parking de la piscine, puis retraite aux flambeaux à 22 heures. Feu d'artifice tiré près de l'étang de la villa des Houx à 23 heures.

Étretat. Sur la plage à 23 heures.

Le Tréport. Sur l'avant-port dès 23 heures.

Port-Jérôme. Le défilé des pompiers débutera à 18 heures avant la guinguette dès 19 heures place des Hallettes. Le feu d'artifice sera tiré vallée du Télhuet à partir de 23 heures.

Foucarmont. Retraite aux flambeaux et feu d'artifice à 23 heures au stade municipal.

Blangy-sur-Bresle. Feu d'artifice, spectacle son et lumière au manoir de Fontaine à la tombée de la nuit.

Monchaux-Soreng. Feu d'artifice tiré à 23 heures.

Nesle-Normandeuse. Tiré aux Étangs à la tombée de la nuit.

Réalcamp. Feu d'artifice tiré au stade municipal à 23 h 30

Rieux. Feu d'artifice tiré derrière la salle des fêtes à 23 heures.

Vendredi 14 juillet 2023

Aumale. Grand bal gratuit dès 21 heures à l'étang de la Villa des Houx, feu d'artifice à 23 heures et reprise du bal.

Beuzeville. Animations au stade de 14 heures à 18 heures avec des jeux et des ateliers, animations et concerts de 19 h 15 à 22 h 30. Stands de restauration sur place. Feu d'artifice à 23 heures.

Campneuseville. Chasse aux bonbons dès 17 heures, repas dansant à 19 heures, restauration et buvette sur place. Retraite aux flambeaux à 22 h 15 jusqu'au stade municipal pour le feu d'artifice.

Eu. Au parc du Château à 23 heures.

Fécamp. Animations gratuites pour les familles de 15 heures à 19 heures quai de la Vicomté. Le feu d'artifice sera tiré de la digue-promenade à la tombée de la nuit.

Gasny. Feu d'artifice tiré à 23 heures au stade municipal.

Rouen. Depuis la presqu'île Rollet à 23 heures.