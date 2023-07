14 juillet. Où voir les feux d'artifice dans le Calvados ?

À l'occasion de la Fête nationale, plusieurs bals et feux d'artifice sont organisés dans le département du Calvados les jeudi 13 et vendredi 14 juillet. La rédaction de Tendance Ouest vous propose une liste non exhaustive des sites où ils seront tirés.

Jeudi 13 juillet

• Ouistreham. Le bal des pompiers débute à 18 h 30, retraite aux flambeaux et à 23 heures le feu d'artifice sera tiré sur la plage.

• Bayeux. Tiré à 23 heures sur les bords de l'Aure.

• Blonville-sur-Mer. Tiré près de la gare (sur l'avenue de la Brigade Piron) et festivités : buvette et soirée dansante dès 19 h 30. Feu d'artifice tiré à 23 h 30, retour en musique sur la place du marché.

• Hérouville-Saint-Clair. Bal populaire à la Fonderie à partir de 21 heures, feu d'artifice à 23 h 30 dans la clairière du bois de Lébisey.

• Ouistreham. Rendez-vous sur la plage à 23 heures.

• Dozulé. Place du Monument et avenue Michel d'Ornano, tiré à la tombée de la nuit.

• Thaon. Apéro concert dès 19 heures puis feu d'artifice tiré vers 23 heures.

Vendredi 14 juillet

• Caen. Tiré à l'Hippodrome de la Prairie vers 23 heures.

• Deauville. Sur la plage, promenade Michel d'Ornano à 23 heures.

• Honfleur. Depuis la jetée Est, près de la Quarantaine à 23 h 15.

• Courseulles-sur-Mer. Sur la plage à 23 heures.

• Luc-sur-Mer. Retraite aux flambeaux à 21 h 45 puis feu d'artifice depuis la jetée entre 22 h 30 et 23 heures

• Vire Normandie. Place du château à 23 heures.

• Isigny-sur-Mer. Tiré au quai Neuf à 23 heures.

• Dives-sur-Mer. Distribution de lampions dans la cour de l'école Colleville à 21 h 30, retraite aux flambeaux au départ de l'avenue Secrétan à 22 heures, concert sur le port à 22 h 30 puis feu d'artifice sur le quai Bernard Magne à 23 h 15.

• Potigny. Terrain du manoir, au bas de la rue Jean Moulin à 23 heures.

• Port-en-Bessin. Au 30, quai Félix Faure à 23 heures.