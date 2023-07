Normandie. Belle hausse de la fréquentation touristique dans la région

Les professionnels du tourisme peuvent se réjouir. L'INSEE a publié mercredi 12 juillet ses derniers chiffres au sujet de la fréquentation touristique en France Métropolitaine, et la Normandie affiche la deuxième plus forte progression de France, derrière la Bretagne.

Un nombre de nuitées en forte hausse en Normandie

La Normandie a le vent en poupe. Si la région se situe toujours à la 9e place des régions de France métropolitaine en termes de fréquentation touristique, les hébergements normands ont enregistré une hausse de 4,1 %, soit 640 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2019. Cette année-là est la dernière de référence, avant la crise de la Covid-19.

Moins de nuits d'hôtel, plus de séjours au camping

Les campings tirent particulièrement leur épingle du jeu. En 2022, près de 5,2 millions de nuitées ont été réservées dans les campings normands, et particulièrement dans la Manche et le Calvados, puisque sur dix nuitées réservées en Normandie, ces deux départements en cumulent à eux seuls près de huit La fréquentation des campings normands est en hausse de 16,5 % par rapport à 2019, bien supérieure à la hausse au niveau nationale, de 7,5 %. Une hausse élevée qui pourrait s'expliquer par la popularité des campings auprès des résidents normands, qui restent fidèle à leur territoire. La clientèle néerlandaise reste la clientèle étrangère majoritaire.

En revanche, la popularité des hôtels n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise de la Covid-19 : leur niveau de fréquentation reste en repli de 2,4 % par rapport à 2019, un retrait légèrement plus faible qu'en France métropolitaine (-3,4 %). Côté touristes, on observe une baisse de fréquentation de la clientèle britannique et espagnole, tandis que les Allemands, les Néerlandais et les Italiens ont été plus nombreux que les années précédentes.

Un bilan qui reste dans l'ensemble très positif et pose désormais une question : et si la Normandie volait son titre de territoire à la plus forte progression à la Bretagne en 2023 ?