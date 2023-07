[Vidéo] Sud-Manche. Tentez le camping à la ferme, déconnecté… et sans électricité !

Et vous passiez des vacances en camping… mais un camping spacieux, écolo ? Ô Manoir de Glam's, à Isigny-le-Buat, est un véritable cocon champêtre, un lieu unique en Normandie. Cinq écolodges sont installées. Ces grandes tentes avec un intérieur bois et un côté vintage très agréable offrent une vue sur le manoir, la nature environnante, à l'orée d'un bois de plus d'un hectare.

Ici, on vient passer des vacances pour une déconnexion totale, sans wifi et sans électricité, pour une reconnexion avec la nature.

Visite avec Anthony Simon, le gérant des lieux.

Une boutique avec des produits locaux est à disposition, ainsi qu'une pièce collective avec des jeux, des livres. C'est dans ce lieu de partage que vous trouverez de l'électricité pour recharger tout de même smartphones ou tablettes.

Ô manoir de Glam's a ouvert le 30 juin dernier. Il accueille ses premiers vacanciers samedi 8 juillet, pour une expérience nature !