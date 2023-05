Tourisme. Quels sont les 10 meilleurs campings de Normandie ?

À l'approche des vacances, le camping a toujours le vent en poupe et son succès ne se démord pas, année après année. Moins onéreux qu'une location de vacances, plus familial et proche de la nature, ses avantages sont nombreux.

Le deuxième meilleur camping de France est en Normandie

Pitchup, une plateforme de réservation d'hébergements en plein air en Europe a rassemblé les avis de ses clients, collectés sur leurs expériences de camping en 2022 pour concocter un palmarès des 10 campings les mieux notés de Normandie.

"Basée sur plus de 7 702 avis clients collectés en 2022, cette évaluation se fonde sur des critères définis tels que l'emplacement, le rapport qualité-prix, la qualité de l'hébergement, les activités et la propreté de chaque site", détaille la plateforme.

C'est un camping du Calvados qui truste la première place du classement normand, et la deuxième place au niveau national : le camping Sous les étoiles, qui séduirait aussi bien par son cadre ("dans une vieille ferme au cœur des pommiers et des champs") que pour "les emplacements spacieux, la propreté et la gentillesse de son personnel". Vient ensuite le camping du château de Lez-Eaux dans la Manche avec des atouts de taille : un parc aquatique et un espace multisports, qui s'inscrivent dans "le charme d'une propriété agricole".

En troisième place, le Calvados est de retour avec le camping l'Hypo'Camp, tout près des plages du débarquement dans la Manche, "à un kilomètre seulement d'une plage de sable", il est prisé par les visiteurs pour sa paisibilité.

Voici la liste des 10 meilleurs campings de Normandie :

• Camping sous les Etoiles Normandie (Calvados)

• Château de Lez-Eaux (Manche)

• Camping L'Hypo'Camp (Calvados)

• Camping L'Etang des Haizes (Manche)

• Camping Municipal des Bords de l'Aure (Calvados)

• Camping Les Falaises de Toussaint (Seine-Maritime)

• Camping L'Île des Trois Rois (Eure)

• Camping Port'Land (Calvados)

• Camping de la Vée (Orne)

• Camping de la Forêt (Seine-Maritime).

D'autres établissements talonnent ce top 10, comme le camping des 2 Rivières (Seine-Maritime), le camping de la baie du Mont-Saint-Michel (Manche), le château de Bouafles (Eure) et le camping La Minière (Seine-Maritime).