Une course pour la citoyenneté

Vendredi 20 mai, le City Raid Andros ou “Tour de France de la citoyenneté” passe à Rouen. L’étape débute à 9h, place du Général de Gaulle. 428 enfants de sept collèges différents et de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique y sont attendus.

Le City Raid Andros s’inscrit dans la continuité des objectifs que se fixe l’association rouennaise “Débarquement Jeunes” : favoriser l’insertion des jeunes dans la société en développant des actions de médiation et de prévention. Ainsi, sous la forme d’un parcours d’orientation citadin et culturel, il rassemble des équipes de six enfants, âgés de 10 à 13 ans, auxquelles sont attribués une feuille de route, un plan de la ville, un questionnaire. Leurs missions : acquérir des connaissances civiques en prenant pour socle pédagogique la ville, ses réalités institutionnelles, culturelles et géographiques, respecter les règles, rencontrer les représentants des institutions, prendre des décisions en équipe…