Mort de Nahel. Une nuit plus calme dans le Calvados, mais un bureau de tabac incendié à Lisieux

Les violences urbaines semblent marquer le pas dans le Calvados, après plusieurs nuits d'émeutes notamment à Caen et son agglomération. La nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet a été plus calme, même si la préfecture note certains épisodes de violences à Lisieux "et, dans une moindre mesure, l'agglomération caennaise. Les forces de sécurité et de secours sont intervenues sur quelques feux de poubelles et un véhicule incendié ; un bureau de tabac a été détruit par les flammes à Lisieux".

50 personnes évacuées, 50 autres confinées

50 personnes ont dû être évacuées de l'immeuble adjacent au bureau de tabac en feu. 50 autres personnes ont dû être confinées. "L'intervention des pompiers a été retardée par les nombreux tirs de mortiers et l'agressivité des émeutiers", explique la préfecture dans un communiqué.

Aucun individu n'a été interpellé au cours de cette nuit. Depuis le début de ces émeutes, qui font suite à la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans, tué par un policier à Nanterre, le nombre de personnes interpellées est de 19 dans le Calvados.

