Mort de Nahel. Huit interpellations et une manifestation sauvage à Caen 

Les émeutes et scènes de violences nocturnes se poursuivent dans l'agglomération caennaise. Elles ont commencé ce vendredi 30 juin en fin de journée, lors d'une manifestation contre les violences policières interdite au préalable par la préfecture. Entre 20 heures et 22 heures, environ 300 individus ont déambulé dans le centre-ville, dégradant des abribus, incendiant des poubelles ou bien brisant les vitres du tribunal. En réaction, les forces de l'ordre ont fait l'usage de gaz lacrymogène.

Huit interpellations

Dans la nuit, certains quartiers se sont à nouveau embrasés : la Guérinière et la Grâce de Dieu à Caen, et les quartiers de la Grande Delle et des Belles Portes à Hérouville-Saint-Clair. Dans un communiqué, la préfecture du Calvados fait état à nouveau de plusieurs conteneurs incendiés, ainsi que des voitures et rapporte que "lors de leurs interventions, les pompiers et policiers ont essuyé des tirs de mortiers". Au total, huit individus ont été interpellés par les forces de l'ordre.