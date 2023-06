Gonfreville-l'Orcher. On connaît la date de réouverture de la piscine Gd'O, fermée après des débordements des usagers

La piscine Gd'O de Gonfreville-l'Orcher rouvrira mardi 27 juin. Il s'agira, dans un premier temps, d'une réouverture partielle. Les espaces extérieurs seront inaccessibles et la capacité d'accueil intérieure sera réduite à 450 personnes, contre 600 en temps normal.

Des personnels supplémentaires

C'est l'une des solutions qui ont été actées après la fermeture totale de l'établissement depuis le début de la semaine. Elle avait été décidée après des incivilités constatées samedi 17 juin, quand la piscine a connu "une affluence excessive et disproportionnée par rapport à sa capacité d'accueil", relatent la Ville de Gonfreville-l'Orcher et Le Havre Seine Métropole dans un communiqué. "Une longue file s'est alors créée et l'accès très lent, cumulé aux effets de la chaleur ont généré des débordements", poursuivent les collectivités.

Ces dernières ont donc travaillé avec le personnel pour mettre en œuvre des actions, à plus ou moins long terme, "pour qu'une telle situation ne se reproduise plus".

Outre la réouverture partielle, "des personnels supplémentaires seront mobilisés au sein de l'établissement et à l'extérieur afin de renforcer l'information, la prévention et la sécurité à l'entrée et à l'intérieur du centre nautique".

Jauge et fermeture anticipée

La réouverture totale de Gd'O interviendra "dans les semaines qui viennent si possible, avec une jauge qui sera diminuée à 750 au lieu de 900 avec une fermeture à partir de 15 heures (plus aucune nouvelle entrée possible), lorsque la capacité maximale sera atteinte".

Les usagers sont invités à se rendre sur le site de la Ville et celui de la communauté urbaine avant de se rendre à la piscine, afin d'avoir toutes les informations relatives au fonctionnement du complexe aquatique.