Gonfreville-l'Orcher. Trop d'incivilités, le complexe aquatique Gd'O fermé jusqu'à nouvel ordre

Impossible de piquer une tête au complexe aquatique Gd'O de Gonfreville-l'Orcher, depuis lundi 19 juin. La piscine, particulièrement appréciée des familles avec ses installations ludiques, est fermée jusqu'à nouvel ordre.

En raison de "la survenance d'incidents récents", la communauté urbaine du Havre Seine Métropole a en effet choisi de "fermer temporairement l'établissement", à la demande de la Ville de Gonfreville-l'Orcher. La date de réouverture n'est pas encore connue et sera communiquée "le plus rapidement possible", indique la collectivité.

Des débordements le week-end dernier

Les raisons de cette fermeture ne sont pas d'ordre structurel ou liées à l'équipement en lui-même. Elle a été décidée après des débordements et incivilités survenues le week-end des 17 et 18 juin, jours de forte affluence en raison du beau temps, entraînant la constitution d'une file d'attente pour accéder à la piscine. Face au comportement de certains usagers, le personnel de Gd'O était en grève, lundi. Une réunion est prévue prochainement entre la municipalité, qui gère le personnel, et la communauté urbaine, qui gère le complexe aquatique, afin de trouver des solutions pérennes pour apaiser la situation. Il s'agit de "mettre en place des mesures permettant de garantir la sécurité des usagers et celle des agents", indique Le Havre Seine Métropole.

Le pentagliss, toboggan extérieur, sera quoi qu'il arrive fermé tout l'été en raison d'un problème technique.

Cette fermeture s'ajoute à celle des Bains des Docks et de la piscine de Caucriauville, au Havre, actuellement en travaux.