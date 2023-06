Le Havre. Retard sur le chantier, les Bains des Docks resteront fermés cet été

On ne pourra pas profiter des Bains des Docks pendant l'été, au Havre. Le calendrier de fin de travaux, dans la piscine conçue par Jean Nouvel, est repoussé à début septembre 2023. Un décalage qui s'explique, indique la communauté urbaine lundi 5 juin, par "des difficultés techniques (accès au plafond en toile tendue et à l'intérieur des verrières) associées à la découverte de nouveaux problèmes". Corrosion, problèmes de câblages, éclairages endommagés ou encore défauts d'étanchéité de la terrasse ont nécessité des travaux complémentaires, non prévus initialement. À cela s'ajoutent des difficultés d'approvisionnement en matériaux, qui avaient déjà conduit à repousser le début des travaux.

Un vaste chantier de réhabilitation

Ce vaste chantier, lancé en décembre 2022, doit permettre de réhabiliter l'étanchéité de la toiture et du solarium, de remplacer des verrières et la bâche thermique du bassin extérieur, d'améliorer le traitement d'air de l'espace balnéo, de remplacer de certains carrelages, de rénover partiellement les peintures, de moderniser des casiers, etc.

En parallèle, le nouveau gestionnaire des Bains des Docks, Prestalis, a investi pour optimiser l'exploitation de la piscine. L'accueil sera transformé, ainsi que la zone balnéo. De nouveaux jeux seront mis en place dans les zones réservées aux enfants. Une tisanerie et un espace extérieur de restauration viendront également garnir les lieux.

Malgré une légère augmentation liée aux aléas de chantier, le montant global des travaux est toujours estimé à 9 millions d'euros hors taxe, (7,5 millions pour Le Havre Seine Métropole et 1,5 million pour Prestalis).