Le Havre. Six mois de chantier pour les Bains des Docks

Le complexe aquatique des Bains des Docks va se refaire une beauté. La piscine va fermer ses portes lundi 19 décembre pour d'importants travaux. Six mois seront nécessaires pour rénover les espaces aquatiques, moderniser les installations techniques et reconfigurer plusieurs espaces.

Les travaux, initialement prévus l'année dernière, ont dû être reportés à cause de difficultés techniques et de problèmes d'approvisionnement en matériaux.

Réorganisation des espaces

Le chantier prévoit la réfection de l'étanchéité de la toiture et du solarium, le remplacement des verrières et de la bâche thermique du bassin extérieur, l'amélioration du traitement d'air de l'espace balnéo, le remplacement de certains carrelages, la rénovation partielle des peintures et la modernisation des casiers. Certains espaces vont être améliorés. La zone balnéothérapie proposera de nouveaux points forts (parcours de douche sensoriel, cryothérapie, sauna, grotte de sel, nouvelles cabines de soin). Des jeux pour les 0 à 3 ans et pour les 4 à 8 ans seront mis en place dans les espaces ludiques. Enfin, une zone de tisanerie et détente sera créée en face de la cascade, ainsi qu'un espace extérieur de restauration en période estivale.

Pour sa réouverture prévue à la mi-juin 2023, le complexe aquatique des Bains des Docks proposera une toute nouvelle gamme d'activités, de services et de tarifs.

Le coût total des travaux est estimé à 9 millions d'euros HT (7,5 millions pour Le Havre Seine Métropole et 1,5 million pour Prestalis, le gestionnaire de l'équipement).